МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Перу

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МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Перу ввиду проходящих в стране протестов. По данным министерства, акции протеста проходят в столице страны Лима и восьми других регионах. Манифестанты устраивают стычки с полицией, нападают на объекты транспортной инфраструктуры, а также перекрывают дороги. В МИД РФ указали, что в Перу в данный момент закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа.

В последние дни в восьми регионах Перу и столице этой страны проходят протесты населения, сопровождаемые столкновениями с полицией, перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры. В этой связи рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью, — сообщили в министерстве.

На текущий внешнеполитическому ведомству известно о семи погибших (среди них два несовершеннолетних), десятках раненых и пропавших без вести.

Сообщается о семи погибших (двое несовершеннолетних), десятках раненых и пропавших без вести, — подчеркнули в министерстве.

Участники протестов, как указывает ТАСС, требуют отставки парламента и досрочного проведения всеобщих выборов после отстранения Педро Кастильо с поста главы государства. По сводкам местной полиции, в несанкционированных акциях участвуют более 24 тысяч человек.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. Позже в МИД Азербайджана сообщили, что акция протеста, которую проводят азербайджанские активисты на дороге Шуша — Лачин, — акт законного недовольства действиями Армении.