МИД РФ ответил на слова о политической подоплёке кредита для Молдавии

Министерство иностранных дел РФ удивлено тем, что некоторые увидели политический подтекст в выделении Москвой Кишинёву кредита на 200 млн евро. Ряд молдавских политиков называют соглашение непрозрачным и кабальным.
Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплёку в искреннем желании России помочь народу Молдавии в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей, — говорится в комментарии МИД РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у Российской Федерации в размере €200 млн, который оспорила парламентская оппозиция. Такое решение было принято на заседании 23 апреля.
Кишинёв и Москва договорились о предоставлении кредита 17 апреля. Посол республики в России Андрей Негуца подписал соответствующее соглашение с руководством Минфина РФ. Предоставленный РФ кредит в €200 млн Молдавия планировала направить на ликвидацию экономических последствий пандемии коронавируса и другие нужды.
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