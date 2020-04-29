МИД РФ ответил на слова о политической подоплёке кредита для Молдавии

https://static.news.ru/photo/9b8b67ec-8b08-11ea-8d48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ удивлено тем, что некоторые увидели политический подтекст в выделении Москвой Кишинёву кредита на 200 млн евро. Ряд молдавских политиков называют соглашение непрозрачным и кабальным.

Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплёку в искреннем желании России помочь народу Молдавии в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей, — говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у Российской Федерации в размере €200 млн, который оспорила парламентская оппозиция. Такое решение было принято на заседании 23 апреля.

Кишинёв и Москва договорились о предоставлении кредита 17 апреля. Посол республики в России Андрей Негуца подписал соответствующее соглашение с руководством Минфина РФ. Предоставленный РФ кредит в €200 млн Молдавия планировала направить на ликвидацию экономических последствий пандемии коронавируса и другие нужды.