МИД РФ объявил о невозможности применения ядерного оружия на Украине МИД РФ: сценарии применения ядерного оружия неприменимы к ситуации на Украине

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

К ситуации на Украине неприменим ни один из сценариев использования ядерного оружия Россией. Об этом заявил по время выступления на обзорной конференции ДНЯО представитель российской делегации Александр Трофимов. Он предположил, что спекуляции на эту тему служат для нагнетания антироссийское истерии. Его слова приводит РИА Новости.

Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие <...> спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально — с целью нагнетания антироссийской истерии, — заявил Трофимов.

Он отметил, что российская доктрина по данному вопросу хорошо известна. РФ допускает гипотетическое применения ядерного оружия лишь в ответ на агрессию с применением ОМУ или при условии угрозы существования самого государства.

Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине, — подчеркнул российский делегат.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что развязанная против России гибридная война чревата сползанием к конфликту между ядерными державами. Дипломат отметил, что Москва вынуждена отстаивать своё законное право на обеспечение коренных интересов безопасности.