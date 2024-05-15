МИД России назвал инструмент войны Запада на Южном Кавказе Галузин: миссия ЕС в Армении — инструмент гибридной войны на Южном Кавказе

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Миссия ЕС в Армении — инструмент гибридной войны, она скрытна, не подотчетна и не подконтрольна ни Армении, ни другим заинтересованным странам и структурам, заявил NEWS.ru замглавы МИД России Михаил Галузин. Дипломат обратил внимание на то, что под давлением западных стран Армения заморозила работу группы по разблокированию транспортных коммуникаций.

Миссия ведет откровенно провокационную деятельность, вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как источнике безопасности и процветания Армении. Более того, деятельность еэсовцев приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер, — сказал Галузин.

Он напомнил, что Россия выступает за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, однако под давлением стран Запада в Ереване приняли решение заморозить трехстороннее взаимодействие и на данном треке.

В Москве считают необходимым скорейшее возобновление полноценной работы группы не только для разблокирования транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но и для установления устойчивого мира и процветания региона, — сказал Галузин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова вступить в Европейский союз. Так он ответил на вопрос о желании государства стать членом ЕС в ходе дискуссии на Копенгагенском саммите демократии. По словам главы республики, это может случиться в 2024 году.

Депутат Госдумы Алексей Говырин усомнился в том, что Армению возьмут в Евросоюз. По его словам, географически государство не является европейским. Кроме того, вступление в ЕС никак не повлияет на экономику страны, уверен депутат. Как отметил Говырин, Армения не может предложить что-то уникальное Евросоюзу.