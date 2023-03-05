МИД РФ: 11 стран могут стать безвизовыми для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал ТАСС, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. Дипломат перечислил следующие страны: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. Он подчеркнул, что согласование такого рода международных договоров требует тесного сотрудничества обеих сторон.

Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки, — сказал Иванов.

Он отметил, что как только договоренности будут достигнуты российский МИД уведомит об этом общественность.

Ранее МИД ФРГ подтвердил, что работа в компании, оказавшейся под антироссийскими санкциями Евросоюза, может стать препятствием для получения национальной немецкой визы. Представитель внешнеполитического ведомства Германии отметил, что страны Союза договорились о совместной линии в деле обработки заявлений от российских граждан на получение визы, на которую ориентируются визовые центры при обработке заявлений.