МИД раскрыл, чем может обернуться присутствие НАТО в Центральной Азии Галузин: попытки продавить НАТО в Центральной Азии обернутся хаосом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Попытки западных стран продавить военное присутствие НАТО в Центральной Азии обернутся эскалацией и хаосом в регионе, заявил в интервью NEWS.ru замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, западные страны внедряются в регион, чтобы втянуть партнеров России в геополитический проект и нанести поражение Москве.

Попытки продавить под предлогом «афганской угрозы» военное присутствие НАТО в регионе ничего, кроме эскалации напряженности, не принесут. Везде, куда приходят англосаксы, в итоге наступает хаос, — сказал Галузин.

Дипломат отметил, что Москва ведет работу со странами Центральной Азии для разъяснения рисков сближения с Западом. Он выразил уверенность, что все вопросы на постсоветском пространстве должны решаться сообща между странами, а Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан понимают все преимущества общего с Россией исторического наследия, выгоды от накопленного опыта интеграции и верности Москвы обязательствам на двустороннем и многостороннем уровне. В свою очередь, по его мнению, Лондон, Вашингтон и Брюссель рассматривают регион исключительно в качестве сырьевого придатка и перекрестка торговых и транспортно-энергетических путей в обход России для удержания доминирующего положения и помощи Украине.

Ранее Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» заявил, что лидеры стран Центральной Азии наверняка осознают риски чрезмерного сближения с Западом и присоединения к антироссийским санкциям. По его словам, недружественные страны стремятся внести разлад во взаимоотношения России с центральноазиатскими партнерами.