«Ревизионисты»: МИД оценил признание в США уроженцев Южных Курил японцами

https://static.news.ru/photo/ae76d996-37af-11eb-99fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Министерство иностранных дел отреагировало на информацию о том, что США признают уроженцев Южных Курил японцами. МИД назвал Штаты ревизионистами.

О том, что в США считают, будто люди, родившиеся на Южных Курилах, являются уроженцами Японии, сообщила японская газета Hokkaido Shimbun. Издание пояснило, что это следует из правил розыгрыша грин-карт, которые опубликованы на сайте Госдепа. В МИД негативно восприняли эту информацию.

Нужно ещё одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и «красные линии», — говорится в Twitter МИД РФ.

По итогам Второй Мировой войны между Москвой и Токио так и не был подписан договор. Япония считает своей территорией ряд островов Курильской гряды. Россия же напоминает, что суверенитет нашей страны над островами имеет международно-правовое оформление.

NEWS.ru писал, что США будут всячески поддерживать Японию в вопросе Курильских островов, поскольку они имеют стратегическое значение для Вашингтона. Такого мнения придерживается доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин.