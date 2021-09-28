МИД ответил на заявления о «гаванском синдроме» у американских дипломатов

Домыслы о «гаванском синдроме» у американских дипломатов в Берлине абсурдны. Они напоминают сюжет из плохой бондианы. Об этом заявил директор Третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью РИА Новости в ответ на предположения американской стороны.

По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве не видят в этом случае предмета для серьёзного обсуждения.

Конспирологические домыслы о том, что американских дипломатов в Берлине облучали неким оружием, просто абсурдны и напоминают сюжет из плохой бондианы, — подчеркнул Тяпкин.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что несколько американских дипломатов, работающих над связанными с Россией проблемами, пожаловались на так называемый гаванский синдром — резкое ухудшение самочувствия с головными болями. Инцидент произошёл в Берлине. Сотрудников американского посольства в ФРГ мучали головные боли, бессонница и вялость. Один из пострадавших рассказал на условиях анонимности, что не может понять, что с ним произошло, но перед приступом он работал над проблемами, связанными с поставками газа из России, и вопросами вмешательства Москвы в политику ЕС, а также над кибербезопасностью.