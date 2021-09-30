МИД ответил на обвинения США в срыве совещания ОБСЕ по правам человека

Москва рассматривает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес России в срыве проведения в Варшаве ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по правам человека в качестве ещё одной попытки исказить настоящее положение дел. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Трансляция велась в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Зайцев отметил, с начала этого года, когда начались консультации по согласованию тематики совещания в Варшаве, РФ чётко обозначила свои приоритеты и последовательно их придерживалась в ходе переговоров. Так, Москва настаивала на включении в повестку дня мероприятия, касающегося борьбы с героизацией нацизма и с неонацизмом в связи с обострением соответствующих проблем на пространстве ОБСЕ.

Кроме того, мы выступали за организацию совещания в Варшаве в соответствии с установившейся практикой. Необходимым условием этого является обеспечение равного и недискриминационного доступа для всех его участников, включая НПО, — напомнил замдиректора департамента.

Ранее Блинкен заявил, что ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, проведение которого было запланировано на 27 сентября в Варшаве, не состоялось из-за того, что Россия заблокировала встречу. Он добавил, что американские власти продолжат реагировать на нарушения прав человека в мире. Вашингтон будет делать всё возможное для привлечения внимания мирового сообщества к этой проблеме.