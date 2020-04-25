МИД КНР не имеет информации о состоянии Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/972fa284-8861-11ea-930a-fa163e074e61_660.jpg Гэн Шуан Фото: AP Photo/Andy Wong/ТАСС

Китайский МИД не располагает информацией о состоянии главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако подтверждает взаимодействие с Пхеньяном для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Мы предоставили северокорейской стороне оборудование для проведения медицинских тестов. Власти Китая борются с распространением коронавируса у себя в стране и одновременно оказывают помощь государствам, которые в ней нуждаются, — сказал дипломат.

По его словам, вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына не имеет отношения к направленным в Пхеньян медицинским специалистам.

27 апреля центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Он направил письмо с благодарностями строителям, которые на восточном побережье Вонсан-Кальма возвели туристическую зону. Публикация о председателе Госсовета КНДР в очередной раз вышла без свежих фотографий Ким Чен Ына.

Как ранее писал NEWS.ru, разведка Южной Кореи подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного на фоне слухов о возможной смерти или болезни Ким Чен Ына. Об этом заявил министр объединения Ким Ён Чхоль на закрытом форуме в Сеуле.