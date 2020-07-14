МИД КНР: Китай не боится американских санкций

https://static.news.ru/photo/a5d700da-c677-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao X/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пекину не страшны санкции, которыми грозит Вашингтон из-за возрастающих трений по южно-Китайскому морю. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она выразила надежду на то, что власти США «прекратят движение в неверном направлении».

Американская сторона должна пересмотреть свою позицию, что касается Китая, мы не боимся их санкций, — цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в США не исключают введения новых санкций в отношении Китая из-за ситуации в Южно-Китайском море. Помощник главы Госдепартамента США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл заявил, что введение ограничительных мер не увеличит риск конфликта в регионе, поскольку Вашингтон обеспечивает «исполнение существующего права».

Он добавил, что Китай использует «бандитскую тактику» для получения контроля над энергоресурсами в Южно-Китайском море и она угрожает существующему региональному порядку, «давшему Азии десятилетия процветания».

Китай несколько десятилетий ведёт споры с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море, где были обнаружены значительные запасы углеводородов. В 2016 году постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что притязания КНР безосновательны. Власти Китая это решение не признали.