МИД Британии поддерживает усилия по продлению договора СНВ-3

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Британские власти поддерживают усилия, направленные на продление действия Договора СНВ-3. Об этом говорится в заявлении МИД Соединённого Королевства.

ДСНВ внёс весомый вклад в международную безопасность путём сокращения стратегических ядерных арсеналов и повышения транспарентности и взаимного доверия между Россией и США. Мы поддерживаем усилия по продлению СНВ-3, в то же время мы также считаем, что любое соглашение, которое заменит ДСНВ, должно учитывать развитие технологий и вооружений, — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, которое приводит ТАСС.

Договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает 5 февраля 2021 года. По обоюдному согласию сторон его действие может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Накануне Владимир Путин предложил на год продлить СНВ без всяких условий. На это в Белом доме ответили, что инициатива президента РФ о продлении Договора без учёта замораживания размеров ядерных арсеналов стран «обречена на провал». Американская сторона, в свою очередь, предлагала продлить соглашение при условии установки лимита на количество ядерных боеголовок, писал NEWS.ru.