Между ЛНР и ДНР уберут таможенные посты 1 октября

Власти непризнанных Луганской и Донецкой народных республик решили отменить таможенные посты на общей границе с 1 октября. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский, передаёт Луганский Информационный Центр.

С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой не будет, — сказал он.

Афанасьевский добавил, что появится единая таможенная территория с единым рынком и тарифами. Одинаковым станет и режим торговли с другими странами.

При этом в Донбассе до сих пор идут боевые действия. «Новая газета» на основе отчётов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выяснила , что весной количество обстрелов увеличилось, перемирие, действовавшее с июля 2020 года, нарушилось снова.

Ранее сообщалось, что главы ДНР И ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.