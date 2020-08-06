Мэр пригорода Рима неожиданно нашёл принадлежащее муниципалитету сокровище

https://static.news.ru/photo/1856400a-d887-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Фото: CColizza/facebook.com

Мэр итальянского города Марино неожиданно обнаружил настоящий «клад» — 50 слитков золота, которые пролежали в специальной банковской ячейке 30 лет. Они предназначались в качестве специальной награды от муниципалитета для футболистов и персонала национальной сборной, которая во время чемпионата мира по футболу 1990 года тренировалась в этом пригороде Рима.

Маринское «золото мундиаля» так и не нашло своих героев. Главный тренер сборной Адзельо Вичини не хотел отвлекать своих подопечных от подготовки к соревнованию и отказался принять участие в церемонии награждения, которую затеял тогдашний мэр Марино Джулио Сантарелли. В итоге слитки отправились в сейф местного банка, который сегодня носит название BCC dei Colli Albani.

И этот эпизод, и само существование банковской ячейки муниципалитета были преданы забвению. Если бы не журналист Фабио Полли из Il Tuscolo — газеты соседнего городка, взявший недавно интервью у Сантарелли, о сокровищах, возможно, ещё бы долго не узнали. Журналист пересказал услышанное от 85-летнего бывшего градоначальника сегодняшнему мэру Марино Карло Колицце. Тот признаётся, что не до конца поверил в рассказ своего предшественника, но тем не менее сразу же дал команду найти соответствующие документы в архиве коммуны. Однако их не оказалось.

Несколько дней назад я присутствовал на открытии филиала банка BCC в Санта-Мария-делле-Моле и спросил президента, зарегистрировал ли муниципалитет сейфовую ячейку, и получил положительный ответ, — рассказывает Колицца.

Вместе с банковскими работниками он вскрыл ячейку под видеозапись и обнаружил внутри две картонных коробки. А в них — 50 белых коробочек со слитками из золота 750-й пробы каждый весом 25 граммов. И на всех слитках выбиты имена тех, кому они предназначались.

Признаюсь, когда я открыл две картонные коробки, наполненные золотом, то почувствовал себя мальчишкой, который нашёл сокровища пиратов. Это был огромный, но приятный сюрприз! На самом деле в этой истории есть что-то необыкновенное, — говорит Колицца в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Мэр разместил видео об удивительной находке в соцсетях и предложил землякам подумать над тем, как быть с 1,25 килограмма драгоценного металла. Теперь обитателям Марино, где проживают 45 тысяч человек, предстоит решить, надо ли 30 лет спустя вручить слитки героям ЧМ-1990 или стоит всё же продать их и использовать вырученные деньги на развитие городской инфраструктуры, а может быть, передать нуждающимся гражданам. Учитывая нынешние цены на золото, речь может идти о сумме около 50 тысяч евро.

Кстати, на том чемпионате Италия так и не получила золота. По пенальти «Скуадра Адзурра» уступила сборной Аргентины, капитаном которой был Диего Марадона, и в итоге взяла бронзу.

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