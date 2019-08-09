https://static.news.ru/photo/08034b96-bb2b-11e9-a71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Андрей Садовый, мэр украинского Львова, призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных.

По словам градоначальника, бомжи, которые «отдыхают на улицах», отпугивают своим видом туристов. Садовый поручил подчинённым открыть баню или другое учреждение,

«чтобы бездомные были в адекватном виде», пишет портал УНИАН .

Как писал News.ru, власти шведского города Эскильстуна придумали новый способ борьбы с попрошайками. С 1 августа этого года вступил в силу закон, согласно которому теперь для «пассивного сбора денег» нужно получить разрешение силовиков. Стоимость документа составляет около €25.