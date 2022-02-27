Мэр Купянска в Харьковской области рассказал о договорённости с РФ

Мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, как договорился с российскими военными о патрулировании улиц с российской армией. По его словам, это осуществляется вместе с местной полицией, сообщил Мацегора в видеообращении, опубликованном в Instagram.

По его словам, на телефон дежурной части поступил звонок, в котором командир батальона российский войск предложил начать переговоры, чтобы избежать штурма города «со всеми последствиями».

Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе и всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим, — сказал мэр, добавив, что с ним на переговорах была начальник полиции.

Как рассказал Мацегора, они обговорили порядок действий военных, которые хотят войти в город и убедили его в том, что эти действия никак не отразятся на жителях города. Порядок в городе в течение дня обеспечивал местный райотдел украинской полиции.

Я принял это решение, решение за мной, ответственность за всё, что происходит в городе, лежит на мне. Я нахожусь в городе всё это время и остаюсь дальше. Будет работать больница, школа, садики. С завтрашнего дня работаем в обычном режиме, — сказал мэр.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что через государственную границу России перешли девять украинских военнослужащих, отказавшихся проходить службу в Госпогранслужбе Украины.