Мэр Хиросимы вспомнил Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки Мэр Хиросимы привёл цитату Толстого во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки

Фото: AFLO/Global Look Press

Мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи

В японской Хиросиме в субботу, 6 августа, прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На мероприятии выступил премьер-министр страны Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи привел цитату русского писателя Льва Толстого. Трансляция шла в прямом эфире телеканала NHK и на различных платформах в интернете.

В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранён без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия, — сказал Мацуи.

Он призвал задуматься над словами Льва Толстого о том, что «на чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».

В свою очередь премьер-министр Японии Кисида заявил, что трагедия, подобная Хиросиме, не должна повториться больше никогда. По мнению главы правительства, эта ответственность лежит на Японии, как единственной стране, пострадавшей при атомных бомбардировках.

И это — моя клятва как премьер-министра из Хиросимы, — подчеркнул Кисида.

Вооружённые силы США совершили атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года. Бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника, сбросил на город атомную бомбу «Little Boy», эквивалентную по мощности 13–18 килотоннам тротила. Взрыватель 4-тонного боеприпаса сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от Госпиталя Сима, где находились врачи, лечащие тяжелобольных детей.

Три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная плутониевая бомба «Fat Man», эквивалентная 19–21 килотонне тротила, была сброшена на город Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли порядка 80 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв, включая умерших от онкологических заболеваний и лучевой болезни, составило от 90 до 166 тысяч в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч в Нагасаки.