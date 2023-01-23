Мексика введет безвизовый режим для россиян

Фото: Carlos Tischler Eyepix Group / Keystone Press Agency / Global Look Press

В посольстве Мексики рассказали «Известиям», что власти страны планируют ввести безвизовый режим для жителей России. Отмечается, что российский МИД планирует принять аналогичный шаг в отношении граждан Мексики. Мексиканские дипломаты добавили, что за последние несколько лет руководство страны существенно облегчило въезд гражданам России с помощью бесплатной электронной системы авторизации (SAE).

Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются, — рассказали собеседники издания.

В настоящее время в российском внешнеполитическом ведомстве разрабатывают аналогичные программы для ряда государства, включая Малайзию, Содружества Багамских Островов, Барбадос, Республику Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Замбию.

Будущее планирование безопасности Европы невозможно без России, ранее заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, также абсурдна идея полного отказа от выдачи россиянам шенгенских виз. Глава австрийского МИД также добавил, что призывал оставить ОБСЕ в прежнем виде, чтобы сохранить возможность для переговоров.