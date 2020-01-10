https://static.news.ru/photo/badfdd62-3446-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей. Полученные деньги пойдут на благотворительность.

Герцогиня Сассекская сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством, сообщает Daily Mail. Издание уточняет, что вся зарплата будет перечисляться организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.

Ранее Герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что откажутся от суверенного гранта. Он образуется за счёт перечисления 15% доходов от собственности Короны — так называется совокупность земель и других активов, принадлежащих государству. Оставшиеся 85 % поступает в государственный бюджет.

Грант составляет 5% бюджета Гарри и Меган. Он покрывает расходы на официальные поездки и содержание резиденции. Остальные 95 процентов ежемесячного бюджета принца и его супруги выделяет принц Уэльский Чарльз, отец Гарри. Откажутся ли они от этого финансирования — неизвестно.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом, ни с королевой Елизаветой II (его бабушкой), для которых заявление стало полной неожиданностью.

Члены королевской семьи обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях. Им запрещено самостоятельно зарабатывать и получать коммерческий доход. В канцелярии монарха отметили, что несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время.

Как писал NEWS.ru, бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрэйди набросился с критикой на Меган Маркл. По его мнению, принц Гарри подвергся манипуляции с её стороны, принимая решение сложить полномочия старших членов королевской семьи. Он уверен, что покойная мать Гарри принцесса Диана не одобрила бы такое решение.