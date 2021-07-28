Дочь Меган Маркл включили в список наследников престола

На официальном ресурсе Букингемского дворца нашёлся ряд несоответствий данных с биографией Меган Маркл. Об этом сообщает Dailly Mail.

В частности, на официальном сайте королевской семьи нет упоминания о том, что Маркл является матерью своей новорождённой дочери Лилибет и двухлетнего сына Арчи. В самой справке просто обозначается её официальный титул, имя, титул супруга и дата бракосочетания. Оказалось, что эти данные просто были ещё не обновлены.

Сейчас герцогиня Сассекская и её супруг принц Гарри живут в штате Калифорния США. Лилибет была официальна внесена в очередь-список престолонаследования под номером 8. Это было сделано сразу после устранения ещё одной ошибки, где под этим номером значился принц Эндрю.

Ранее стало известно, что принц Гарри раскроет тайну гибели Дианы. Для создания книги принц Гарри уже год сотрудничает с призёром Пулитцеровской премии писателем-призраком Джоном Морингером.