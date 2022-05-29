Медкарты детей с указанием здоровых органов найдены в Мариуполе СК РФ: на базе Красного Креста в Мариуполе нашли карты детей с указанием здоровых органов

Фото © Komsomolskaya Pravda /Keystone Press Agency/Global Look Press

На базе Красного Креста в Мариуполе были найдены медицинские карты детей, в которых описаны их здоровые органы. Следственный комитет России изучит появившиеся видеокадры с этой базы, сообщило РИА Новости со ссылкой на СК. Ролик был обнародован в воскресенье.

Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку, — говорится в сообщении.

Кроме данных о здоровых органах в картах не было сведений о недугах детей, только контактные данные их родителей.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявил, что власти Украины готовят провокации на территории страны с применением химического и биологического оружия. В Кремле, по его словам, есть сведения о проведении этих планов по «сирийскому сценарию». В качестве подтверждения представитель России указал на запросы украинского руководства о поставках средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов.