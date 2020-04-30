Медики доказали эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США провёл исследование препарата ремдесивир. Выяснилось, что он эффективен в борьбе с коронавирусом.
По словам учёных, это может дать «фантастический успех» в борьбе с пандемией. Лекарство способно снижать длительность инкубационного периода с 15 до 11 дней. Сейчас препарат проходит клинические испытания.
Однако медики подчеркнули, что ремдесивир не станет полным спасением от коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что антикоагулянт гепарин оказался опасным для больных COVID-19. Он повышает вероятность гибели пациентов.
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