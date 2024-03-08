Медиамагнат Руперт Мердок в 93 года поженится на экс-теще Абрамовича ABC News: медиамагнат Мердок в июне поженится на экс-теще Абрамовича Жуковой

Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS/Global Look Press

Руперт Мердок

Американский медиамагнат Руперт Мердок, которому сейчас 92 года, намерен пожениться в пятый раз, его избранницей является 66-летняя мать бывшей жены миллиардера Романа Абрамовича, молекулярный биолог Елена Жукова, сообщает ABC News. По данным издания, свадьба запланирована на июнь, когда бизнесмену уже исполнится 93 года. Она пройдет в его поместье в Калифорнии. Представитель Мердока подтвердил, что приглашения на свадьбу уже разосланы.

Свадьба назначена на июнь в его калифорнийском поместье и винограднике Морага, — говорится в сообщении.

Ранее внучка Руперта Мердока Шарлотта рассказала, что ее брак с рэпером Люком Стори продлился всего 12 часов. В день, когда они расписались, музыкант вновь начал употреблять наркотики. По словам Шарлотты, им было хорошо вместе, пока они были трезвыми, но они оба плохо справлялись с зависимостью.

Сам Руперт Мердок развелся в 2022 году в четвертый раз. На момент развода с актрисой и моделью Джерри Холл ему был 91 год. За год до этого он переболел коронавирусом. Мердок и Холл поженились в 2016 году, церемония бракосочетания прошла в Лондоне. После свадьбы медиамагнат сообщил на своей странице в Twitter, что прекращает публиковать посты и ощущает себя «самым удачливым и счастливым человеком на свете».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.