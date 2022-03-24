МЧС: Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей на Украине

Первый мобильный пункт выплат финансовой помощи в сумме 10 тысяч рублей заработал на освобождённой территории Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Выплаты уже производятся: для этого необходимо предоставить соответствующие документы, которые начали принимать ещё накануне, отметил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объёме, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В первый день работы сотрудники обработали около 200 заявлений.

Сумма единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. В планах открытие ещё нескольких подобных мобильных пунктов. За безопасность их работы отвечают сотрудники Росгвардии.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщила, что военные доставили более 75 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов. Выданные продовольственные наборы включают в себя продукты первой необходимости — крупы и макароны, сахар и консервы, картофель и фрукты. В настоящее время в Херсоне открываются магазины и рынки, но цены завышены из-за нехватки продовольствия. При этом из-за прекращения выплат зарплат и пособий со стороны Украины большинство горожан не могут купить продукты.