Россия поможет спасти Индию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/26a87ea4-a7f1-11eb-8e9f-96000091f725_660.jpg Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия поможет Индии в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. В ближайшее время в страну будут доставлены медицинское оборудование и лекарства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

МЧС России привезёт в страну крупную партию медицинской помощи, среди которой аппараты ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. Груз будет отправлен в ближайшие дни.

В целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, — говорится в распространённом сообщении ведомства.

В Индии сложилась катастрофическая ситуация с коронавирусом. Каждый день подтверждается более 300 тысяч новых случаев заболевания. Так, 28 апреля заразились 360 806 человек, 24 апреля вирус был обнаружен у 349 691 пациента, 25 апреля — у 352 991 человека, а 26 апреля заразились 323 023.

Всего в Индии подтверждено 17 997 113 случаев коронавирусной инфекции. Излечились 14 817 240 человек, умерли 201 187. Население страны составляет 1 381 790 000 человек.

Власти Индии запросили помощь у других государств. Так, США готовы отправить в страну сыворотки для производства вакцины, медицинское оборудование и лекарства.

Ранее в ВОЗ сообщили, что индийский штамм коронавируса наиболее устойчив к антителам и показывает наибольшую заразность. Специалисты пока не знают, почему вирус так мутировал в Индии. Возможно, его распространению способствовало проведение массовых мероприятий.