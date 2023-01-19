Массовая давка у стадиона в Ираке попала на видео Один человек погиб и еще 60 были ранены во время массовой давки на стадионе в Ираке

Фото: Nabil al-Jurani/AP/TASS

Один человек погиб и еще 60 были ранены в результате массовой давки у стадиона в городе Басра (Ирак), сообщает «ас-Сумария» со ссылкой на сотрудника местной службы безопасности. По данным СМИ, давка началась за несколько часов до старта финального матча Кубка Персидского залива. Чтобы попасть на игру иракские болельщики стали собираться у стадиона с раннего утра.

Один человек погиб, около 60 получили ранения в результате давки у международного стадиона в Басре, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» в Индонезии погибли не менее 174 человек. В списке пострадавших значатся более 300 человек. Катастрофа произошла по причине того, что раздосадованные поражением болельщики «Арема» (матч закончился в пользу «Персебая» со счетом 3:2) начали забрасывать игроков и официальных лиц, присутствовавших на матче, бутылками и другими предметами.

28 мая на стадионе Stade de France в Париже состоялся финал Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Начало матча было отложено на 37 минут по причине беспорядков, случившихся возле стадиона. По имеющимся данным, болельщики прорывались через охрану в попытке попасть на трибуны. Полиции пришлось применить против них слезоточивый газ. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в беспорядках виноваты болельщики английской команды.