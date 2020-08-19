Малийские мятежники назначили лидера

https://static.news.ru/photo/95f70766-e240-11ea-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Ибрагим Бубакар Кейта Фото: Richard/Global Look Press

В Мали создан национальный комитет для спасения народа. Его главой стал полковник Ассими Гоита.

Как сообщает агентство EFE, Гоита был одним из пяти военных, которые в национальном телеэфире заявили о захвате власти в стране и отстранении президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Отмечается, что до мятежа Гоита командовал подразделениями спецназа в центральной части Мали.

Мятеж в Мали начался в 17 августа. В тот день были арестованы президент и премьер-министр страны. Позже глава государства подал в отставку и распустил правительство. Военные требуют всеобщих выборов и собираются ввести комендантский час.

Как писал NEWS.ru, США осудили военный мятеж в Мали.