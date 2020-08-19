Малийские мятежники назначили лидера

В Мали создан национальный комитет для спасения народа. Его главой стал полковник Ассими Гоита.
Как
Отмечается, что до мятежа Гоита командовал подразделениями спецназа в центральной части Мали.
Мятеж в Мали начался в 17 августа. В тот день были арестованы президент и премьер-министр страны. Позже глава государства подал в отставку и распустил правительство. Военные требуют всеобщих выборов и собираются ввести комендантский час.
Как писал NEWS.ru, США осудили военный мятеж в Мали.
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