Макрон рассказал, когда рассмотрят заявку Украины на вступление в ЕС Макрон в разговоре с Зеленским заявил, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят летом

Эммануэль Макрон / Фото IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на июньском саммите, сообщили на сайте Елисейского дворца. Также в ходе телефонных переговоров главы государств обсудили ситуацию на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Макрон пообещал украинскому главе отреагировать на просьбы о военной и гуманитарной помощи.

Президент Франции подтвердил в разговоре с Зеленским, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена в ходе июньского саммита, — сказано в сообщении.

Кроме того, Макрон подтвердил, что интенсивность поставок вооружения на Украину со стороны Франции возрастёт в ближайшее время. Глава республики подчеркнул, что в минувшие выходные на ВСУ получили 13 дополнительных единиц бронетехники.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина сможет победить Россию с помощью поддержки Альянса. Он отметил, что страны международной организации уже направили Киеву военную помощь на миллиарды долларов, и призвал не останавливаться на достигнутом. Столтенберг подчеркнул, что НАТО постарается помочь Украине «достичь победы на поле боя».