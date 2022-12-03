Макрон призвал предоставить России гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По его мнению, будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России.

1 декабря Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным «в ближайшие дни», после переговоров с президентом США Джо Байденом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в графике Путина нет планов по проведению телефонных переговоров с Макроном.