В военных кругах Венесуэлы назревает кризис. Президент Николас Мадуро, для которого Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) остаются главной опорой, вынужден лавировать между различными фигурами, которые претендуют на усиление собственного влияния в армейской среде. Ситуацию осложняет и общее состояние войск, в которых процветает дезертирство и противозаконная деятельность.

Ещё на прошлой неделе Николас Мадуро заявил о назначении новых руководителей сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил Венесуэлы. При этом он сохранил за Владимиром Падрино Лопесом пост министра обороны, который тот занимает на протяжении уже шести лет.

Несмотря на то, что глава оборонного ведомства считается лояльной Мадуро фигурой, в последнее время он стал демонстрировать возрастающие властные амбиции. Местная пресса отмечает, что при Падрино Лопесе FANB становится всё более политизированной структурой. В этих условиях смена командующих всеми родами войск — понятный шаг, поскольку он лишает министра привычной поддержки. В то же время и откровенно пойти против самого главы минобороны Мадуро по понятным причинам не может.

Положение президента осложнено и другим фактором, а именно активностью председателя Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Управленец из чавесовских времён, он пользуется поддержкой как в политических, так и в военных кругах. На имидж Кабельо в рядах «старой гвардии» работает и то, что он был близким другом самого Уго Чавеса, с которым познакомился ещё во время учёбы. Наблюдатели обоснованно считают, что председатель Нацассамблеи — своего рода «серый кардинал», во многом определяющий венесуэльскую политику после кончины бывшего президента. Мадуро же для сосредоточения власти в своих руках не обладает ни должным влиянием, ни личной харизмой, которой славился Чавес. В этих условиях президент попытался отстранить от службы 39 старших офицеров, «приписанных» к Кабельо. Однако, видимо, в итоге такой поступок был сочтён слишком рискованным, и Мадуро лишь снял с постов дюжину генералов, проявлявших лояльность к председателю.

NicolasMaduro/twitter.com

Кризис в военных кругах наблюдается и на других уровнях. Среди рядовых процветает дезертирство, среди командного состава — коррупция. В начале июля стало известно об убийстве на территории форта «Тиуна» (место нахождения военного руководства Венесуэлы) в Каракасе военнослужащего, который, как предполагается, намеревался придать огласке факты воровства и перепродажи продуктов с армейских складов. Обстоятельства гибели 39-летнего лейтенанта — место инцидента не было осмотрено следователями, тело почему-то в спешке доставили в госпиталь, — лишь подтверждают версию о преднамеренном устранении.

Тема коррумпированности FANB не нова, и перепродажа казённых запасов выглядит не столь уж впечатляющей на фоне других звучавших в адрес армии обвинений. Так, например, военнослужащих Венесуэлы считают причастными к масштабному наркотрафику — США заявляли об этом открыто. В Каракасе, разумеется, подобные обвинения отвергают. Кроме того, служащих FANB подозревают в получении теневых доходов от продажи венесуэльского золота.

Ко всем этим «серым» схемам, как считают противники режима, причастно и политическое руководство страны. Режим Уго Чавеса в принципе опирался именно на военных, «задабривая» их всевозможными законными и незаконными способами. Мадуро, чьи позиции гораздо слабее, чем у его покойного предшественника, вынужден считаться с этим. Однако инициативу в армейских кругах, конечно же, пытаются перехватить и иные персоны — в частности, уже упомянутый Кабельо. В итоге Мадуро оказывается в двойственной ситуации: пытаясь консолидировать военные чины вокруг себя, он «переходит дорогу» другим игрокам, пока ещё демонстрирующим ему лояльность. Это, в свою очередь, вносит раскол в вооружённые силы, фрагментирует их и лишает президента единой поддержки, необходимой ему для удержания власти.