https://static.news.ru/photo/d0b4c9b6-b8e2-11e9-8ee9-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Ruben Sevilla Brand/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него год назад было совершено по приказу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

По его словам, этому есть доказательства. При этом венесуэльский лидер заявил, что у него нет оснований винить в покушении главу Штатов Дональда Трампа.

Я не могу обвинять президента Трампа, в этот момент не могу, но у меня есть все основания просить расследование (действий) Джона Болтона, — цитирует Мадуро РИА Новости .

В интервью американскому журналисту Максу Блюменталю президент Боливарианской Республики заявил, что у Болтона «криминальный образ мыслей, мышление убийцы».

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года во время парада в Каракасе. К трибуне, где находился он, были направлены несколько беспилотников со взрывчаткой. В результате инцидента пострадали семеро гвардейцев.

Как ранее писал News.ru, Трамп заявил, что его администрация намерена ввести морскую блокаду или карантин против Венесуэлы. Мадуро на угрозы главы Белого дома ответил, что обратится в Совбез ООН.

Кроме того, лидер Боливарианской Республики посоветовал американскому коллеге «готовиться к битве», если тот хочет ввести карантин.