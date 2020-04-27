Мадуро назначил брата Чавеса руководителем нефтегазовой компании

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Пандемия коронавируса в США стала причиной отмены праймериз Демократической партии страны в штате Нью-Йорк.

Отмечается, что праймериз, которые ранее были перенесены на 23 июня, решено отменить совсем из-за угрозы заражения короновирусом. Это стало возможным после того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8...