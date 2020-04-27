Мадуро назначил брата Чавеса руководителем нефтегазовой компании

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на должность главы нефтегазовой компании PDVSA двоюродного брата Уго Чавеса Асдрубаля Чавеса. Соответствующее распоряжение было опубликовано в официальной газете республики.
Назначить руководителем государственной нефтегазовой компании PDVSA и председателем её совета директоров гражданина Асдрубаля Хосе Чавеса Хименеса, — цитирует сообщение ТАСС.
Помимо этого, в документе значится и другое назначение. Министром нефти Венесуэлы стал Тарек эль-Айссами.
Ранее NEWS.ru информировал, что правительство Николаса Мадуро рассматривает возможность закупки готового бензина у Исламской Республики.