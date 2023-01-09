Любовь затмила всё: Макрон поведал о романе с Брижит и о «парадоксе Путина» Президент Франции ответил на неудобные вопросы в интервью журналистам-аутистам

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции обсуждают интервью Эммануэля Макрона, который раскрылся с необычной стороны. Президент пообщался с сотрудниками «нетипичного» журнала Le Papotin («Болтовня»). Он был основан в 1990 году людьми с аутистическим спектром. С тех пор гостями редакции побывали многие знаменитости, включая бывших лидеров страны Жака Ширака и Николя Саркози, а также звезду французского кинематографа Венсана Касселя. Запись разговора, проходившего в неформальной обстановке еще прошлой осенью, показали по национальному ТВ в первые выходные после Нового года. В нем Макрон отвечает на откровенные вопросы, которые вряд ли рискнули бы задать ему профессиональные журналисты.

О любовной истории с Брижит

Группа интервьюеров с аутизмом, которых их издание называет «нетипичными журналистами», заставила 45-летнего президента Франции рассказать о себе с необычайной и озаряющей откровенностью. В итоге им удалось раскрыть некоторые поразительно интимные детали из жизни Макрона, который показал себя с более личной стороны в критический момент второго президентского срока. Сейчас его правительство предпринимает рискованные усилия по повышению пенсионного возраста — обещанная реформа приводит в ярость критиков и угрожает вывести протестующих на улицы, — отмечает ABC News.

Одним из самых неудобных оказался вопрос о романе Макрона с будущей супругой Брижит, которая в момент знакомства была его учительницей в лицейском драмкружке — замужней матерью троих детей. Как известно, мадам Озьер (такую фамилию она тогда носила) была старше Эммануэля на 24 года. Он учился в одном классе с ее дочерью Лоранс. Но это не помешало женщине развестись и впоследствии связать себя с молодым человеком новыми узами. Как показала история, они оказались весьма крепкими, и теперь Брижит Макрон — первая леди Франции.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон уже 15 лет состоит в браке с Брижит

Несмотря на дружескую атмосферу встречи «без галстуков» (высокопоставленный гость пришел на интервью в джинсах и синем свитере), журналист постеснялся задать деликатный вопрос. Тогда Макрон любезно предложил помощь и сам зачитал его с листа.

Он президент. Он обязан подавать пример и не должен был жениться на своей учительнице, — произнес Макрон под всеобщий смех.

Вопрос совсем не обидел главу государства.

Дело не в том, подавать пример или нет, понимаете? Когда ты влюблен, ты не выбираешь, — с улыбкой ответил президент. — К тому же она не была моей учительницей. Она преподавала театральное мастерство, а не математику или что-то в этом роде. А это совсем другое дело.

«А он вывернулся», — раздался смешок в зале.

О президентской зарплате и общении с Путиным

По законам светской вежливости расспросы о личной жизни считаются столь же неприличными, как и о размере зарплаты. Но «нетипичные журналисты» задали Эммануэлю Макрону и этот вопрос, причем в лоб:

У вас много денег?

Макрон ответил на него уклончиво, сообщив, что «сейчас получает меньше, чем во время работы в банке».

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press Макрон умеет быть и официальным политиком, и неформальным собеседником

На самом деле доходы главы Пятой республики — ни для кого не секрет. Перед Новым годом пресс-служба Елисейского дворца обнародовала налоговую декларацию Макрона. Согласно документу, с 2017 года его доходы составили в общей сложности чуть более €1 млн. Также сообщалось, что у президента нет собственного автомобиля и недвижимости, а домом владеет его супруга. Кроме того, за Макроном числится кредит в размере €127 тысяч.

В интервью Макрон также признал, что работа президента «не лучшая, когда имеешь много друзей».

Наконец он поделился и впечатлениями от общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Когда вы встречаетесь с ним таким образом [лично], он не вызывает неприятия. Вот в чем парадокс, — заявил президент Франции.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи в Кремле

В конце получасовой сессии Макрон поблагодарил «нетипичных журналистов» за профессиональную работу.