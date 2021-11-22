Лукашенко назвал условие для переговоров с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен вести диалог с лидерами оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской, поскольку они предатели. При этом он провёл параллель с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, добавив, что если Кремль начнёт с ним переговоры, тогда и Минск пойдёт на такой шаг в отношении Тихановской, передаёт корпорация Би-би-си.

Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что считает Навального продажным человеком и уверен, что Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. По мнению лидера Белоруссии, для Путина Навальный — предатель интересов России. Более того, Лукашенко заявил, что и представители белорусской оппозиции — предатели.

Недавно в Литве озвучили цифры: около €400 тыс. обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит... Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем, — резюмировал белорусский президент.

Ранее депутат парламента Литвы, председатель партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что содержание Тихановской, которая с августа 2020 года находится в Литве, обошлось бюджету балтийской республики более чем в €400 тысяч за год.