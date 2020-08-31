Лукашенко стравливает Кремль с НАТО

Продолжающиеся уже более трёх недель протесты в Белоруссии добавляют напряжённости международным отношениям. Страны Запада, изначально сквозь пальцы смотревшие на прошедшее в республике переизбрание Александра Лукашенко, теперь начинают действовать жёстче, возвращаясь к санкционному давлению. Первыми о персональных санкциях заявили 31 августа представители властей Латвии, Литвы и Эстонии. В экспертном сообществе полагают, что к прибалтийским странам присоединятся и другие государства ЕС. Для Москвы же основная опасность не столько в давлении на Лукашенко, сколько в том, что санкции могут рикошетом ударить и по России.

В понедельник, 31 августа, власти Литвы, Латвии и Эстонии анонсировали введение персональных ограничений для белорусского президента и тех людей из его окружения, которые замешаны в фальсификациях на недавних выборах. О новом «чёрном списке» рассказал на пресс-конференции литовский лидер Гитанас Науседа. В этот же день глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ранее запланированный визит Лукашенко в страну (который был перенесён в апреле из-за пандемии) теперь «снят с повестки дня». Помимо президента под санкции попали три десятка белорусских чиновников.

За несколько дней до этого решения о закрытии своих границ причастным к фальсификациям заявили и эстонские власти. Как подчеркнул Науседа, согласованный тремя прибалтийскими государствами список из 30 персон нон грата — лишь первая мера, которая позднее может быть расширена.

Гитанас Науседа Valdas Kopustas via www.imago-im/Global Look Press

Уже известно, что руководители стран — членов Евросоюза договорились о введении санкций и на уровне ЕС. Лукашенко, в свою очередь, пытается сохранить лицо, говоря о том, что ограничения больше ударят не по Белоруссии, а по странам, вводящим их. Кроме того, президент пообещал ввести санкции со стороны Минска.

Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — заявил он.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, нынешние санкции в отношении Белоруссии пока очень слабы и носят скорее символический характер, поэтому эффекта не возымеют.

Лукашенко эти ограничения безразличны, поскольку на данный момент они не затрагивают экономику. Многие из тех белорусских чиновников, что сейчас попали под персональные санкции, и раньше не выезжали в Европу. Ряд приближённых президента на Западе подозревают в причастности к исчезновению его оппонентов в начале 2000-х годов, и для них ситуация сейчас принципиально не поменяется. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Гораздо более важной проблемой, считает эксперт, является то, что агрессивное поведение Лукашенко сказывается на имидже Кремля: кулуарные разговоры о возможных антироссийских санкциях из-за поддержки Москвой белорусского президента идут давно, с первых дней протестов в Минске. И даже если до таких мер дело не дойдёт, последствия всё равно будут неблагоприятными.

Лукашенко откровенно провоцирует военный конфликт с блоком НАТО, говоря, например, о польских планах по захвату части белорусской территории. Хотя даже при всех сложных отношениях России с Польшей понятно, что такие варианты в Варшаве всерьёз не рассматривают, — подчёркивает Суздальцев.

Москва, очевидно, попытается воспользоваться своим нынешним положением, чтобы активизировать российско-белорусскую интеграцию в рамках договора о Союзном государстве. В последний год этот процесс откровенно пробуксовывал: Лукашенко, всегда предпочитавший лавировать между Россией и Западом, почувствовал потепление в отношениях с США и Европой, пытаясь на этом фоне добиться особых условий от Кремля. Сейчас он себе эту роскошь уже не может позволить, поэтому, вероятно, на грядущей встрече с Путиным в Москве (точная дата ещё неизвестна) ему придётся подписать интеграционные документы. Для РФ, впрочем, и это несёт потенциальные риски, так как может подстегнуть протесты в Белоруссии и придать им уже откровенно антироссийский характер.