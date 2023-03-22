Лукашенко: Россия поставит нам снаряды с настоящим ураном

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Звезда» раскритиковал идею властей Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, в случае необходимости Москва поставит Минску боеприпасы с настоящим ураном. Глава государства подчеркнул, что такая риторика Лондона может привести к ужасным последствиям, которые станут уроком для всей планеты.

А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное, поэтому от безумства нужно уходить немножко в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите — ответ будет страшным. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран, и вы это прекрасно знаете, — сказал Лукашенко.

По его мнению, сегодня следует не развивать конфликт, а двигаться к его мирному урегулированию. В качестве примера Лукашенко привел диалог российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина о необходимости устроить мирный переговорный процесс.

О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди.

Военный эксперт Василий Дандыкин призвал не драматизировать намерение британских властей. По его мнению, применение украинскими войсками таких снарядов не приведет к вспышкам онкологических заболеваний среди мирного населения. Он также добавил, что новым российским танкам эти снаряды «ничего особо сделать не могут».