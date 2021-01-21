Лукашенко предложил ужесточить наказание за неуплату налогов по примеру США

https://static.news.ru/photo/8325ac70-5bd8-11eb-af3a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ужесточить наказание за неуплату налогов по примеру системы США. Об этом он заявил на совещании с руководством Совета министров.

Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединённых Штатах Америки, — передаёт слова главы государства пресс-служба президента.

Лукашенко напомнил, что в зарубежной стране достаточно суровое наказание за неуплату налогов. К примеру, люди, нарушившие данные позиции законодательства, получают длительные сроки тюремного заключения.

По словам белорусского лидера, целые отрасли в стране «уходят в тень». Он также подчеркнул, что нередко компании не оформляют своих сотрудников официально и выдают зарплату «в конверте». Лукашенко добавил, что за подобные действия должна быть введена «серьёзнейшая ответственность».

Кроме того, глава страны раскритиковал правительство за проект государственной инвестиционной программы. Он отметил, что строительство объектов, которые в условиях пандемии коронавируса не принесут доход в ближайшее время, должно быть отложено.

Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации — это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить, — уточнил Лукашенко.

Что касается вопроса приватизации, то здесь власти «концептуально определились». Президент Белоруссии подчеркнул, что сейчас в стране предоставлены возможности для развития как частной собственности, так и государственно-частного партнёрства.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко отметил смелость журналистов и операторов государственных СМИ, «ставших в один ряд с силовиками» после выборов президента страны в августе 2020 года. 16 января политик провёл торжественный приём по случаю старого Нового года. По его словам, представители средств массовой информации в непростой для республики период встали на «путь борьбы».