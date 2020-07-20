Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fea7dc42-cac9-11ea-bc2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с руководством Национального банка и заявил, что ждёт решительных шагов по поддержки реального сектора экономики страны.

Банковская система должна служить белорусскому народу, — цитирует его БелТА.

Лукашенко добавил, что Нацбанк в последние три месяца своими решениями упростил много надзорных ограничений, а также снизил ставку рефинансирования. Эти меры призваны поддержать заводы. Президент напомнил, что если страна потеряет предприятия, то следующими станут банки.

По его словам, перед новым составом правительства поставлена задача не просто не допустить падения национальной экономики, а сделать так, чтобы с 2021 года она «прирастала среднемировыми темпами».

Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что власти решат текущие экономические проблемы. При этом Лукашенко отметил, что с 2021 года белорусская экономика должна расти среднемировыми темпами.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко обратился с призывом к председателю правительства России Михаилу Мишустину строить отношения двух стран на основе равноправия.