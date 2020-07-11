Лукашенко одобрил проект изменений соглашения о кредите РФ на БелАЭС

https://static.news.ru/photo/64552790-c370-11ea-8274-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/Global Look Press

Условия российского кредита на БелАЭС изменятся. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил соответствующий проект протокола.

Как сообщает ТАСС, изменения будут внесены в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита на строительство атомной электростанции. Ранее Москва согласилась с проектом протокола.

В соответствии с указом протокол будет временно применяться с даты его подписания до вступления в силу, — говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Отмечается, что согласно новым условиям на два года продлевается период использования кредита — до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за объекта. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность.

Как писал NEWS.ru, комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на атомной электростанции БелАЭС может стоить Литве €1 млрд. В октябре прошлого года там уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей.