Лукашенко назначил бывшего посла РФ госсекретарём Союзного государства

https://static.news.ru/photo/a0754cd8-88db-11eb-ad14-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии и одновременно председатель Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность госсекретаря Союзного государства экс-посла РФ в республике Дмитрия Мезенцева.

Как сообщает пресс-служба главы Белоруссии, Лукашенко ранее подписал постановление, согласно которому Григорий Рапота освобождён от должности госсекретаря Союзного государства. 19 марта президент России Владимир Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии.

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал постановление № 1 «О государственном секретаре Союзного государства», касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева, — приводит сообщение пресс-службы госагентство БелТА.

Также Лукашенко специальной директивой объявил благодарность Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства. Отмечается, что Мезенцев на посту госсекретаря Союзного государства обеспечит преемственность работы, нацеленной на углубление отношений Москвы и Минска, сообщает МИД РФ.

За последние три года Россия уже в третий раз меняет посла в Минске. До Мезенцева этот пост занимал Михаил Бабич.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. По его словам, интеграция должна проходить в экономике, в людях и так далее. Он заявил, что Минску нужно быть ближе к Москве, «тогда и политические вопросы пойдут». Глава Белоруссии отметил, что когда люди видят, как «мы телепаемся на одном месте 30 лет» при строительстве Союзного государства, то задают вопросы о причинах произошедшего.