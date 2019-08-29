Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава республики предложил американскому гостю начать отношения Соединённых Штатов и Белоруссии «с чистого листа». Тёплая встреча и обмен любезностями свидетельствуют о том, что Вашингтон готов оставить за скобками «диктаторскую» репутацию Лукашенко и использовать улучшение отношений с Минском в противостоянии с Россией. О задачах Болтона в Белоруссии News.ru рассказал экс-посол США на Украине Джон Хёрбст.

Посольство США в Минске заявило, что на встрече с Лукашенко Болтон собирается обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть приверженность независимости Белоруссии. Эксперты ещё до начала переговоров предсказывали, что тема суверенитета республики станет одной из ключевых во время визита американского чиновника, так как в ноябре ожидается утверждение дорожной карты по углублению интеграции Белоруссии с Россией. США в лице советника по нацбезопасности хотели убедиться, что Минск не собирается жертвовать своей независимостью.

Ранее Болтон уточнил, что поговорит с Лукашенко о санкциях, наложенных на Белоруссию после президентских выборов 2006 года. Он не сказал, будет ли идти речь о снятии ограничительных мер, но намекнул, что многое успело измениться с того момента, как они были наложены.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (слева направо) во время встречи Юрий Орешкин/БелТА/ТАСС

История не стоит на месте. Уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась. Она меняется даже во время нашего разговора, — приводит заявление Болтона официальный портал президента Белоруссии.

Александр Лукашенко напомнил, что визит Болтона в страну — исторический: Белоруссия уже давно не принимала такого высокопоставленного американского гостя. Президент подчеркнул, что существуют все предпосылки для перезапуска двусторонних отношений, отметив, что ранее в республике побывали многие эксперты и специалисты из США.

Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси, — отметил Лукашенко, обращаясь к Болтону. — Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнёт (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа.

Острых тем, которые «откровенно, по-дружески» предложил обсудить Лукашенко, в отношениях США и Белоруссии немало. Страны Запада беспокоят положение прав человека, нарушения на выборах и практика смертной казни в республике. В 2008 году США и Белоруссия отозвали своих послов и с тех пор они так и не вернулись. Но с 2014 года Белоруссия начала вести осторожную кампанию по сближению с Европой и США, чтобы добиться большей свободы в диалоге с Москвой. Отчасти она была успешной: в Вашингтоне перестали воспринимать Лукашенко как нерукопожатную персону.

Бывший посол США на Украине Джон Хёрбст в эксклюзивном комментарии News.ru подчеркнул, что нормализация белорусско-американских отношений связана с ростом напряжённости в Восточной Европе, вызванным конфликтом на востоке Украины. Поэтому визит Болтона — благоразумный шаг с его стороны.