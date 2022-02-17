ЛНР обвинила Зеленского в эскалации ситуации в Донбассе

Происходящее обострение обстановки в Донбассе связано с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским зоны операции Объединённых сил (ООС), после убытия которого и начались обстрелы территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик по всей линии фронта, говорится в заявлении Народной милиции ЛНР. В ведомстве полагают, что украинский лидер лично отдал приказ на эскалацию конфликта.

Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта, — говорится в сообщении.

Также в ЛНР упомянули, что Киев публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры в Донбассе якобы в результате огневой активности Народной милиции. В ведомстве считают, что это делается для «оправдания преступных действий».

Кроме того, Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник, который использовался для корректировки огня артиллерии Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что ВСУ готовятся к заброске диверсионной группы в республику.

По данным ведомства, в настоящее время в результате обстрелов повреждено три жилых дома, ещё в пяти зданиях выбиты стёкла. Жители населённых пунктов Донецкий и Раевка вынуждены укрываться от огня противника.

Народная милиция ЛНР утром заявила о существенном обострении обстановки на линии боевого соприкосновения с ВСУ. ВСУ несколько раз с начала суток обстреляли населённые пункты ЛНР, применяя крупнокалиберные миномёты и пулемёты.

Аналогичные события происходят и в ДНР, где с начала суток украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, были обстреляны из гранатомётов и стрелкового оружия сёла Петровское и Новоласпа, огонь также вёлся в направлении сёл Коминтерново и Октябрь.