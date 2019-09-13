Инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель о созыве многосторонней рабочей встречи по Ливии нашла поддержку в Москве. Как сообщили News.ru в МИД РФ, Россия планирует принять участие в анонсированной Германией конференции и считает «весьма востребованным содействие процессу ливийского урегулирования со стороны международного сообщества». В отличие от встречи на итальянской площадке в ноябре 2018 года, которая лишний раз продемонстрировала дифференцированный подход внешних игроков к конфликту и неуступчивость командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, усилия сохраняющего нейтралитет Берлина могут увенчаться успехом.

Как сообщили News.ru в Департаменте информации и печати МИД РФ, главная задача на сегодняшний день — вывести Ливию из состояния вооружённой конфронтации и наладить устойчивый политический общенациональный диалог.

Учитывая остроту существующих в Ливии противоречий, считаем весьма востребованным содействие процессу ливийского урегулирования со стороны международного сообщества при координирующей роли ООН, — говорится в ответе российского дипведомства порталу News.ru. — В таком контексте рассматриваем и инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель по проведению в Берлине многосторонней рабочей встречи по Ливии 17 сентября этого года. Планируем принять в ней участие.

О готовности взять на себя инициативу по урегулированию ливийского конфликта Меркель заявила 11 сентября, выступая перед депутатами нижней палаты Бундестага. По её словам, развитие ситуации в Ливии может достичь тех же масштабов, что и в Сирии.

Крайне важно сделать всё возможное, чтобы ситуация в Ливии не переросла в прокси-войну. Германия в этом сыграет свою роль, — сказала канцлерин.

Ангела МеркельАнгела МеркельLu Yang/Xinhua/Global Look Press

В тот же день посол Германии в Ливии Оливер Овча в Twitter сообщил, что Берлин на основе трёхступенчатого плана спецпосланника ООН по Ливии Гассана Саламе начал консультации с «ключевыми международными партнёрами». Дипломат подчеркнул, что результатом может стать «значимое международное событие», которое пройдёт этой осенью. Позже глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что Германия планирует провести международную конференцию, но подчеркнул — «не все приглашённые страны захотят принять в ней участие». Он связал это с нежеланием «оказаться на скамье подсудимых», поскольку речь, по его словам, идёт о невыполнении оружейного эмбарго, что было зафиксировано в последнем докладе ООН.

В преддверии официального визита в Россию глав МИДа и Минобороны Франции Париж также публично поднимал проблему нарушения эмбарго: сообщалось, что министр обороны Флоранс Парли созванивалась со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и в ходе разговора обсуждалась проблема контроля за поставками вооружения на ливийскую территорию. Однако Париж вряд ли можно назвать независимым игроком в ливийском конфликте — как известно, французские военные довольно долгое время оказывали прямую поддержку ЛНА.

Публично Москва говорит о поддержке всех участников вооружённого конфликта в североафриканской стране. Соответствующую позицию неоднократно подтверждал заместитель министра иностранных дел и специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Однако российское руководство наблюдатели нередко пытаются уличить в поддержке сил ЛНА и в ставке на фигуру Хафтара, широко рассматривая его как «реинкарнацию Каддафи».

Так, некоторые СМИ распространили информацию о том, что Хафтар якобы посещал Москву незадолго до саммита «Большой семёрки», однако источники News.ru эти данные не подтвердили, хотя Хафтар и его сыновья, по данным собеседников портала, с мая по август действительно не раз неафишируемо посещали российскую столицу.

12 сентября американский сайт The Daily Beast, вслед за другими зарубежными СМИ, сообщил об активности в Ливии «группы Вагнера», которая якобы заключается не только в военной, но и пропагандистской поддержке Хафтара — восстановлении телеканала «Аль-Джамахирия», который прекратил своё непрерывное вещание во время событий 2011 года. Источники News.ru, знакомые с ходом российско-ливийских переговоров, отмечают: часть этой информации соответствует действительности, но только в плане «получастного военного и политического консультирования» и, тем более, восстановления вещания телеканала, то есть без поддержки на земле и, тем более, создания каких-либо баз. Зачастую «вбросы» о российском участии в операциях организуют сами силы Хафтара. Так, глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов в интервью News.ru отмечал, что ливийский военачальник обладает мощными пропагандистскими инструментами, с помощью которых формирует общественное мнение, в том числе создавая иллюзию поддержки от разных стран.

В ноябре 2018 года в Палермо была предпринята попытка провести международную конференцию по Ливии. Помимо иностранных делегаций на встречу были приглашены противоборствующие стороны, включая премьер-министра правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара. Двухдневные переговоры омрачились скандалом: турецкая делегация, возглавляемая вице-президентом страны Фуатом Октаем, полным составом покинула заседание. Причиной стали кулуарные двухчасовые переговоры представителей России, Италии, Египта и Туниса с Хафтаром. Делегация Сараджа также возмутилась обсуждением в малой группе и отказалась от дальнейшего участия в конференции. Оставшиеся участники приняли итоговое заявление, в котором содержались расплывчатые тезисы. Наступление сил ЛНА на Триполи в апреле 2019 года окончательно поставило крест на имплементации плана специального представителя генсекретаря ООН в Ливии Гассана Саламе по ливийскому урегулированию. Военной победы, на которую рассчитывал Хафтар, также не случилось.

Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Вряд ли Германия выступает с собственной инициативой, скорее, от лица всего Евросоюза, однако позиция ФРГ в отношении ливийского конфликта более нейтральная в отличие от позиции Франции, которая долго время поддерживала Хафтара, или Италии, которая имеет базу в Мисрате, отмечает в комментарии News.ru  руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов.

Германия долгое время оставалась в тени: её обращения были адресованы всем сторонам ливийского конфликта, и хотя линия Хафтара на силовое решение традиционно осуждалась, но двери для обсуждения мирных инициатив были открыты. Сейчас, когда стало окончательно ясно, что ЛНА не в силах взять Триполи, позиция Германия как игрока, выступившего с инициативой новой и «прорывной» конференции, более приемлема.

Кирилл Семёнов

 руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития

По мнению эксперта, шансы на позитивный результат есть: во-первых, с Тобруком явно проводились предварительные консультации, во-вторых, стороны, которые поддерживали Хафтара, не могли не осознать провала силового сценария, которому был привержен командующий ЛНА.

Но надо учитывать фактор Хафтара и его сыновей — они могут повести себя как угодно и сорвать мирный процесс, поскольку воспринимают любую инициативу по прекращению огня как угрозу своим амбициям и своему положению. Ведь мирное решение не подразумевает военного управления страной, а к этому и стремится Хафтар, — добавляет Семёнов.

Однако в случае, если на командующего ЛНА окажут давление внешние спонсоры, а также Временное правительство и Палата представителей в Тобруке, то Хафтар окажется в достаточно сложном положении, заключает эксперт, — в таком случае он будет представлять только себя и ЛНА как вооружённую группировку, не связанную с какими-либо политическими структурами.

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