Инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель о созыве многосторонней рабочей встречи по Ливии нашла поддержку в Москве. Как сообщили News.ru в МИД РФ, Россия планирует принять участие в анонсированной Германией конференции и считает «весьма востребованным содействие процессу ливийского урегулирования со стороны международного сообщества». В отличие от встречи на итальянской площадке в ноябре 2018 года, которая лишний раз продемонстрировала дифференцированный подход внешних игроков к конфликту и неуступчивость командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, усилия сохраняющего нейтралитет Берлина могут увенчаться успехом.

Как сообщили News.ru в Департаменте информации и печати МИД РФ, главная задача на сегодняшний день — вывести Ливию из состояния вооружённой конфронтации и наладить устойчивый политический общенациональный диалог.

Учитывая остроту существующих в Ливии противоречий, считаем весьма востребованным содействие процессу ливийского урегулирования со стороны международного сообщества при координирующей роли ООН, — говорится в ответе российского дипведомства порталу News.ru. — В таком контексте рассматриваем и инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель по проведению в Берлине многосторонней рабочей встречи по Ливии 17 сентября этого года. Планируем принять в ней участие.

О готовности взять на себя инициативу по урегулированию ливийского конфликта Меркель заявила 11 сентября, выступая перед депутатами нижней палаты Бундестага. По её словам, развитие ситуации в Ливии может достичь тех же масштабов, что и в Сирии.

Крайне важно сделать всё возможное, чтобы ситуация в Ливии не переросла в прокси-войну. Германия в этом сыграет свою роль, — сказала канцлерин.

Ангела Меркель Lu Yang/Xinhua/Global Look Press

В тот же день посол Германии в Ливии Оливер Овча в Twitter сообщил , что Берлин на основе трёхступенчатого плана спецпосланника ООН по Ливии Гассана Саламе начал консультации с «ключевыми международными партнёрами». Дипломат подчеркнул, что результатом может стать «значимое международное событие», которое пройдёт этой осенью. Позже глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил , что Германия планирует провести международную конференцию, но подчеркнул — «не все приглашённые страны захотят принять в ней участие». Он связал это с нежеланием «оказаться на скамье подсудимых», поскольку речь, по его словам, идёт о невыполнении оружейного эмбарго, что было зафиксировано в последнем докладе ООН.

В преддверии официального визита в Россию глав МИДа и Минобороны Франции Париж также публично поднимал проблему нарушения эмбарго: сообщалось, что министр обороны Флоранс Парли созванивалась со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и в ходе разговора обсуждалась проблема контроля за поставками вооружения на ливийскую территорию. Однако Париж вряд ли можно назвать независимым игроком в ливийском конфликте — как известно, французские военные довольно долгое время оказывали прямую поддержку ЛНА.

Публично Москва говорит о поддержке всех участников вооружённого конфликта в североафриканской стране. Соответствующую позицию неоднократно подтверждал заместитель министра иностранных дел и специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Однако российское руководство наблюдатели нередко пытаются уличить в поддержке сил ЛНА и в ставке на фигуру Хафтара, широко рассматривая его как «реинкарнацию Каддафи».

Так, некоторые СМИ распространили информацию о том, что Хафтар якобы посещал Москву незадолго до саммита «Большой семёрки», однако источники News.ru эти данные не подтвердили, хотя Хафтар и его сыновья, по данным собеседников портала, с мая по август действительно не раз неафишируемо посещали российскую столицу.

12 сентября американский сайт The Daily Beast, вслед за другими зарубежными СМИ, сообщил об активности в Ливии «группы Вагнера», которая якобы заключается не только в военной, но и пропагандистской поддержке Хафтара — восстановлении телеканала «Аль-Джамахирия», который прекратил своё непрерывное вещание во время событий 2011 года. Источники News.ru, знакомые с ходом российско-ливийских переговоров, отмечают: часть этой информации соответствует действительности, но только в плане «получастного военного и политического консультирования» и, тем более, восстановления вещания телеканала, то есть без поддержки на земле и, тем более, создания каких-либо баз. Зачастую «вбросы» о российском участии в операциях организуют сами силы Хафтара. Так, глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов в интервью News.ru отмечал, что ливийский военачальник обладает мощными пропагандистскими инструментами, с помощью которых формирует общественное мнение, в том числе создавая иллюзию поддержки от разных стран.

В ноябре 2018 года в Палермо была предпринята попытка провести международную конференцию по Ливии. Помимо иностранных делегаций на встречу были приглашены противоборствующие стороны, включая премьер-министра правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара. Двухдневные переговоры омрачились скандалом: турецкая делегация, возглавляемая вице-президентом страны Фуатом Октаем, полным составом покинула заседание. Причиной стали кулуарные двухчасовые переговоры представителей России, Италии, Египта и Туниса с Хафтаром. Делегация Сараджа также возмутилась обсуждением в малой группе и отказалась от дальнейшего участия в конференции. Оставшиеся участники приняли итоговое заявление, в котором содержались расплывчатые тезисы. Наступление сил ЛНА на Триполи в апреле 2019 года окончательно поставило крест на имплементации плана специального представителя генсекретаря ООН в Ливии Гассана Саламе по ливийскому урегулированию. Военной победы, на которую рассчитывал Хафтар, также не случилось.

Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Вряд ли Германия выступает с собственной инициативой, скорее, от лица всего Евросоюза, однако позиция ФРГ в отношении ливийского конфликта более нейтральная в отличие от позиции Франции, которая долго время поддерживала Хафтара, или Италии, которая имеет базу в Мисрате, отмечает в комментарии News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов.

Германия долгое время оставалась в тени: её обращения были адресованы всем сторонам ливийского конфликта, и хотя линия Хафтара на силовое решение традиционно осуждалась, но двери для обсуждения мирных инициатив были открыты. Сейчас, когда стало окончательно ясно, что ЛНА не в силах взять Триполи, позиция Германия как игрока, выступившего с инициативой новой и «прорывной» конференции, более приемлема. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития

По мнению эксперта, шансы на позитивный результат есть: во-первых, с Тобруком явно проводились предварительные консультации, во-вторых, стороны, которые поддерживали Хафтара, не могли не осознать провала силового сценария, которому был привержен командующий ЛНА.

Но надо учитывать фактор Хафтара и его сыновей — они могут повести себя как угодно и сорвать мирный процесс, поскольку воспринимают любую инициативу по прекращению огня как угрозу своим амбициям и своему положению. Ведь мирное решение не подразумевает военного управления страной, а к этому и стремится Хафтар, — добавляет Семёнов.

Однако в случае, если на командующего ЛНА окажут давление внешние спонсоры, а также Временное правительство и Палата представителей в Тобруке, то Хафтар окажется в достаточно сложном положении, заключает эксперт, — в таком случае он будет представлять только себя и ЛНА как вооружённую группировку, не связанную с какими-либо политическими структурами.