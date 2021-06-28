Литва сочла незаконным решение Минска выйти из «Восточного партнёрства»

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Учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность заражать человека по-новому. Об этом сообщает Phys.org.

Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает так: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в неё. Теперь учёные обнаружили, что...