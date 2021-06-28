Литва сочла незаконным решение Минска выйти из «Восточного партнёрства»

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС «Восточное партнёрство» не имеющим силы как принятое якобы незаконной властью. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.
Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью, — цитирует пресс-служба Ландсбергиса.
Дипломат добавил, что за гражданами Белоруссии остаётся право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнёрство».
Предложение ЕС о проведении реформ и помощи остаётся для демократической Белоруссии в силе, — подчеркнул глава литовского МИД.
Ранее стало известно, что выход Белоруссии из программы «Восточное партнёрство» усилит напряжённость с Евросоюзом. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, такой шаг Минска также приведёт к негативным последствиям для народа Белоруссии, лишив его возможностей, предоставляемых этим сотрудничеством.