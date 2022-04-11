Литовские железные дороги закрыли свои представительства в России

Lietuvos geležinkeliai («Железные дороги Литвы») объявили о закрытии своих представительств в России и Белоруссии. Об этом сообщил гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас, пишет ТАСС. Известно, что перевозчик начал свою деятельность в РФ и Белоруссии около 10 лет назад. Руководитель предположил, что на закрытие представительств уйдёт до полугода.

Задачей наших представительств в Российской Федерации и Белоруссии было налаживание сотрудничества и поиск новых партнеров по бизнесу. <...> С учетом событий на Украине эти возможности больше не действуют, поэтому мы решили закрыть свои офисы, — сообщил Лазаускас.

В конце марта государственная железнодорожная компания Финляндии VR решила приостановить грузовое железнодорожное сообщение с РФ из-за западных санкций, введённых против РЖД. Перевозчик прекратил движение товарных составов в сторону России и перестал принимать грузовые поезда из РФ. Аналогичная ситуация и с пассажирскими перевозками. Поезда Allegro по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки также перестали курсировать.

Позже РЖД также прекратили отправку грузов в направлении Финляндии. Это решение последовало вслед за заявлением финской государственной компании VR Group о приостановке грузового железнодорожного сообщения.