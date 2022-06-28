Лидеры G7 условились не вводить санкции против сельхозпродукции из России

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Страны Группы семи (G7) обязались не вводить санкции, которые способны нанести ущерб продовольственному сектору, в том числе против России, передает РБК со ссылкой на агентство Reuters, чьи источники присутствовали на саммите G7. Кроме того, на саммите условились выделить $4,5 млрд на защиту от голода наиболее уязвимых слоев населения.

Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи, — говорится в сообщении.

23 июня представитель американского Госдепартамента признал, что чрезмерное следование антироссийским санкциям может негативно повлиять на рынок продовольствия, чего опасаются в США. Он подчеркнул, что Запад изначально не намеревался вводить рестрикции в отношении продуктов и удобрений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность ряда факторов, по мнению главы государства, может привести к мировому голоду.