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Лидеры G7 призовут ВОЗ к новому расследованию происхождения COVID-19

06:02, 10 июня 2021
Фото: pixabay.com

Провести новое расследование происхождения COVID-19 намерены призвать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) лидеры G7 в ходе трёхдневного саммита, который начнётся 11 июня в Корнуолле на юго-западе Англии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике, оказавшийся в его распоряжении.

Согласно документу, лидеры G7 призовут провести «новое, прозрачное расследование происхождения коронавируса».

Также ожидается, что на саммите главы государств-участников пообещают предоставить не менее 1 млрд дополнительных доз вакцины против коронавируса в течение 2022 года. Это поможет охватить до 80% взрослого населения земного шара.

Ранее доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что её вставили в COVID в лаборатории

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