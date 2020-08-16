Лидеры ЕС 19 августа обсудят ситуацию в Белоруссии

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Как ранее писал NEWS.ru, вертолёт, на котором Лукашенко прилетел к бастующим рабочим Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), покинул территорию предприятия в 10:57. Белорусские СМИ предполагают, что внутри был глава государства.