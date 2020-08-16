Лидеры ЕС 19 августа обсудят ситуацию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4316cce8-e074-11ea-be9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Главы государств Европейского союза 19 августа проведут саммит в формате видеоконференции для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Я созову встречу членов Евросовета в эту среду в 12:00 (13:00 мск. — NEWS.ru), чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, — написал Мишель в Twitter.

Он также отметил, что граждане Белоруссии имеют право определять своё будущее и свободно избирать своего лидера. Кроме того, Мишель подчеркнул, что насилие против протестующих является недопустимым.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed — Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, вертолёт, на котором Лукашенко прилетел к бастующим рабочим Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), покинул территорию предприятия в 10:57. Белорусские СМИ предполагают, что внутри был глава государства.