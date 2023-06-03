«Летающий танк». в США восхитились российским самолетом Обозреватель 19FortyFive назвал самолет Су-25 летающим танком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский самолет Су-25

Российский самолет Су-25 является летающим танком, написал в статье для 19FortyFive обозреватель Крис Осборн. По его словам, судно сопоставимо с американским штурмовиком A-10.

У России есть собственный «летающий танк». Су-25 стреляет из 30-мм автоматической пушки Грязева-Шипунова ГШ-30, которая может не выгодно отличаться от знаменитой 30-мм пушки А-10, расположенной непосредственно под носовой частью самолета, что позволяет вести атаку прямо, — написал Осборн.

Кроме того, журналист обратил внимание на то, что Су-25 — «проверенная в боях рабочая лошадка», которая имеет долгую историю поддержки наземных войск в конфликтах. Осборн отметил, что и A-10, и Су-25 имеют практически одинаковую дальность полета и хорошо вооружены.

Американский телеканал CNN в конце мая сообщил о планах США передать Украине многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). Источник CNN предположил, что F-16 отправятся в Восточную Европу не напрямую от Вашингтона, а через страны-союзницы. Чем ответит Россия, какие машины ВКС РФ поднимутся на перехват F-16, что стоит на вооружении ВС РФ писал NEWS.ru.