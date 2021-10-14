«Ледяной канцлер»: Меркель обвинили в игнорировании энергетического кризиса

Немецкое издание Bild обвинило действующего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в бездействии в отношении роста цен на газ и электричество. Статья получила название «Ледяной канцлер». Таблоид также осудил Министерство экономики ФРГ в том, что ведомство не пытается решить проблему энергетического кризиса, в то время как Евросоюз видит острую необходимость в действиях.

Цены на топливо, электроэнергию и газ достигли рекордного уровня! И что делает Ангела Меркель? Полностью игнорирует ситуацию. Никаких мер не запланировано, — говорится в материале.

По данным Bild, на фоне банкротства нескольких поставщиков газа Министерство экономики Германии пока не предпринимает никаких действий. В то же время экономические ассоциации ФРГ и защитники прав потребителей полагают, что правительство должно немедленно действовать. Так, министр транспорта Андреас Шойер призывает к снижению цен на топливо. Он хочет снизить налог на энергию, тем самым остановив взрыв цен.

Ранее Меркель заявила, что Россия полностью исполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу. А со стороны европейцев есть сомнения в заинтересованности, сказала канцлер Германии по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы.